У Києві пішохід-порушник загинув на даху легковика (фото, відео)
10:54, 24 жовтня 2018Інциденти
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Від отриманих травм чоловік помер на місці події.
У Києві легковик збив на смерть пішохода-порушника/ фото Інформатор
У Києві на вулиці Братиславській сталася смертельна ДТП. Автомобіль Daewoo Lanos збив на смерть чоловіка.
Аварія сталася близько 21:50 23 жовтня, повідомляє "Інформатор". За попередньою інформацією, Daewoo їхав по вулиці Братиславській у бік станції метро "Чернігівська". Навпроти будинку №5 пішохід вибіг на проїжджу частину і потрапив під колеса машини.
Від удару чоловік перелетів через машину, розбив заднє скло і залишився лежати на даху / фото Інформатор
Зазначається, що ДТП сталася прямо над підземним переходом, який пішохід проігнорував.
В результаті зіткнення чоловік перелетів через легковик, пробив заднє лобове скло і залишився лежати на машині. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Особистість його не встановлена. На вигляд чоловікові 50-60 років.
Відео Інформатор
Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня в Одеській області поліцейський збив на смерть пенсіонера.
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