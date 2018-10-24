У Києві пішохід-порушник загинув на даху легковика (фото, відео)

Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

У Києві на вулиці Братиславській сталася смертельна ДТП. Автомобіль Daewoo Lanos збив на смерть чоловіка.

Аварія сталася близько 21:50 23 жовтня, повідомляє "Інформатор". За попередньою інформацією, Daewoo їхав по вулиці Братиславській у бік станції метро "Чернігівська". Навпроти будинку №5 пішохід вибіг на проїжджу частину і потрапив під колеса машини.

Зазначається, що ДТП сталася прямо над підземним переходом, який пішохід проігнорував.

В результаті зіткнення чоловік перелетів через легковик, пробив заднє лобове скло і залишився лежати на машині. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Особистість його не встановлена. На вигляд чоловікові 50-60 років.

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