«Київавтодор» спростував інформацію про руйнацію мосту біля «Дарниці»: ремонт тротуару завершать вже сьогодні

У корпорації прокоментували повідомлення про "техногенну катастрофу" у Дніпровському районі столиці.

В комунальній корпорації «Київавтодор» спростували інформацію ЗМІ про начебто руйнацію шляхопроводу на вул. Будівельників, біля станції метро «Дарниця».

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Відповідний допис з’явився у Facebook корпорації, у відповідь на інформацію про «техногенну катастрофу» на мосту.

«На сайті одного інтернет-видання з’явилася інформація про начебто «техногенну катастрофу» і руйнацію мосту на вул. Будівельників. Комунальна корпорація «Київавтодор» офіційно заявляє, що інформація інтернет-видання НЕ ВІДПОВІДАЄ ДІЙСНОСТІ!», – запевнили в «Київавтодорі».

«На шляхопроводі на перетині вул. Будівельників з Броварським проспектом і Святошино-Броварською лінією метрополітену біля ст. метро «Дарниця» ведуться роботи з ремонту тротуару і вже сьогодні ввечері ці роботи будуть завершені», - наголошується у повідомленні.

Повідомляється також, що «Київавтодор», згідно розпорядження КГГА, запланував початок процедури закупівлі проектних робіт з капітального ремонту шляхопроводу.

Раніше ЗМІ повідомили, що 16 листопада, в Києві на вулиці Будівельників провалився міст. Провал з'явився над Броварським проспектом біля метро «Дарниця».