У Києві мати повісилася в присутності маленької дитини

Молода мати повісилася у ванній кімнаті.

17 листопада у Києві молода мати наклала на себе руки в одному приміщенні зі своєю маленькою дитиною.

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"Суїцид в Києві на Р. Окіпної, 1. У ванній кімнаті знайдено труп молодої дівчини. Попередньо, повісилася через розлучення. У квартирі були маленька дитина і літня мама", - йдеться в повідомленні dtp.kiev.ua у Facebook.

Нагадаємо, у вересні багатодітна мати в селі Бобрик на Київщині звела рахунки з життям. 37-річна Любов Нижник, мати шести доньок і чотирьох синів, повісилася у коморі.