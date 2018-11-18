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У Києві мати повісилася в присутності маленької дитини

05:34, 18 листопада 2018
Інциденти
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У дівчини залишилася маленька дитина / фото facebook.com/dtp.kiev.ua

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"Суїцид в Києві на Р. Окіпної, 1. У ванній кімнаті знайдено труп молодої дівчини. Попередньо, повісилася через розлучення. У квартирі були маленька дитина і літня мама", - йдеться в повідомленні dtp.kiev.ua у Facebook.

Нагадаємо, у вересні багатодітна мати в селі Бобрик на Київщині звела рахунки з життям. 37-річна Любов Нижник, мати шести доньок і чотирьох синів, повісилася у коморі.

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Теги: #Київ#мати#самогубство#дитина