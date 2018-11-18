У Тернополі в поштовій скриньці знайшли гранату

Правоохоронці знешкодили бойову гранату.

У під’їзді багатоповерхівки у спальному районі Тернополя виявили бойову гранату.

За повідомленням видання «20 хвилин» гранату виявили 17 листопада у період між 19:30 і 19:45 в поштовій скриньці третього під’їзду.

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Як розповіла мешканка будинку, вона вийшла з дому о 19:30, а о 19:45 повернулась і уже побачила поліцейських та обгороджений будинок. Жінці сказали, що у поштовій скриньці хтось залишив гранату.

Відомо також, що під час роботи в під’їзді поліцейських з нього нікого не випускали і нікого не впускали.

Патрульні поліцейські на місці події підтвердили, що виявлена граната була бойовою, але її вже знешкодили. Наразі поліція з’ясовує, кому саме підкинули гранату і шукає тих, хто це зробив.