В Донецькій області на блокпосту поліція зі стріляниною зупинила автомобіль з "ДНР"

Причиною застосування зброї стала відмова водія від проведення огляду і спроба наїхати на поліцейських.

У Донецькій області 18 листопада підрозділ поліції "Київ" на блокпосту зі стріляниною затримав автомобіль "Лада Калина", який прямував з окупованої Макіївки.

Про це повідомили в прес-центрі ООС в Facebook.

"Водій відмовився від проведення огляду вказаного транспортного засобу та розпочав рух в напрямку працівників поліції, чим створив загрозу їхньому життю та здоров’ю. Старший зміни після неодноразового усного попередження та подальшого попереджувального пострілу вгору, застосував автоматичну зброю “АК-74” - здійснив 3 постріли по колесах", - йдеться у повідомленні.

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В результаті стрілянини ніхто не постраждав. Водія "Лади" доставили до райвідділу поліції Слов'янська.

Раніше у Чернівецькій області близько 20 контрабандистів напали на прикордонників.