Під Ічнею вантажівка в’їхала у маршрутку: 10 постраждалих

Водій вантажівки не справився з керуванням, через що причеп занесло на зустрічну смугу дороги.

В Ічнянському районі Чернігівської області вчора, 18 листопада, маршрутний автобус «Фольксваген» сполученням «Чернігів - Сокиринці» зіткнувся з причепом автомобіля «Камаз», внаслідок чого постраждали 10 осіб.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Читайте такожВнаслідок лобового зіткнення автівок на Полтавщині загинула людина, ще восьмеро отримали травми (фото)

Відзначається, що водій вантажівки не справився з керуванням, через що причеп занесло на зустрічну смугу дороги.

«В результаті автопригоди дев’ятеро пасажирів маршрутки звернулися по допомогу до Прилуцької міської лікарні з травмами різного ступеня, у двох з них — перелами та струс мозку. Сам водій госпіталізований до лікарні з травмою ноги», - розповіли у поліцїі.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Згідно зі статтею, винному загрожує покарання штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

На даний момент триває досудове розслідування.

Як повідомляв УНІАН, у Чернігівській області 14 листопада перекинувся пасажирський міжміський мікроавтобус Чернігів - Київ, внаслідок ДТП п'ятеро людей постраждали.