У Чернігівській області перекинулася маршрутка, є постраждалі

У результаті ДТП п'ятеро пасажирів автомобіля отримали тілесні ушкодження.

У Чернігівській області учора перекинувся пасажирський міжміський мікроавтобус Чернігів - Київ, внаслідок ДТП п'ятеро людей постраждали.

Про це УНІАН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

Згідно з повідомленням, на 85 км автодороги (М-01) Київ-Чернігів - Н.Яриловичі поблизу смт. Козелець водій автомобіля Volswagen Transporter не врахував дорожньої обстановки, виїхав на смугу зустрічного руху та з’їхав у кювет.

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Внаслідок ДТП п’ять пасажирів автомобіля отримали тілесні ушкодження та були доставлені до Козелецької ЦРЛ, на сьогодні троє пасажирів залишаються у лікарні.

За фактом дорожньої пригоди проводиться перевірка.

Раніше у Києві маршрутка зіткнулася з позашляховиком.