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Під Києвом внаслідок зіткнення "Газелі" з лісовозом утворився багатокілометровий затор (фото, відео)

09:51, 21 листопада 2018
Інциденти
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На Одеській трасі зіткнулися "Гасель" і лісовоз / фото Сергій Марченко / Інформатор

Аварія трапилася близько 6.30, повідомляє "Інформатор".

В результаті ДТП постраждали дві людини / фото Сергій Марченко / Інформатор

За попередньою інформацією, "Газель" їхала у бік Києва, а фура розгорталася, щоб їхати у тому ж напрямку. З невідомих причин водій "Газелі" не помітив напівпричіп і врізався в нього. У момент удару в кабіні "Газелі" знаходилися три людини.

Через ДТП на Одеській трасі утворився затор / фото Сергій Марченко / Інформатор

В результаті зіткнення були госпіталізовані водій та пасажир. Попередньо, вони отримали незначні травми.

На місці працює патрульна поліція, виїжджали медики. Очікують слідчо-оперативну групу. Подробиці інциденту встановить слідство.

Через аварію на трасі в бік Києва розтягнувся багатокілометровий затор, так як напівпричіп фури перегородив дві з трьох смуг руху.

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Як повідомляв УНІАН, 20 листопада на Харківщині водій трактора наїхав на 7 легковиків і поліцейську машину.

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Теги: #ДТП#затори#Київська область