Під Києвом внаслідок зіткнення "Газелі" з лісовозом утворився багатокілометровий затор (фото, відео)

В результаті ДТП постраждали дві людини.

Під Києвом на Одеській трасі сталося ДТП з постраждалими. На розвороті біля села Віта Поштова "Газель" врізалася в лісовоз.

Аварія трапилася близько 6.30, повідомляє "Інформатор".

За попередньою інформацією, "Газель" їхала у бік Києва, а фура розгорталася, щоб їхати у тому ж напрямку. З невідомих причин водій "Газелі" не помітив напівпричіп і врізався в нього. У момент удару в кабіні "Газелі" знаходилися три людини.

В результаті зіткнення були госпіталізовані водій та пасажир. Попередньо, вони отримали незначні травми.

На місці працює патрульна поліція, виїжджали медики. Очікують слідчо-оперативну групу. Подробиці інциденту встановить слідство.

Через аварію на трасі в бік Києва розтягнувся багатокілометровий затор, так як напівпричіп фури перегородив дві з трьох смуг руху.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада на Харківщині водій трактора наїхав на 7 легковиків і поліцейську машину.