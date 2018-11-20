На Харківщині водій трактора наїхав на 7 легковиків та поліцейську автівку

Водій комунального трактору, посипаючи дорогу, не впорався з керуванням.

В місті Ізюм Харківської області водій трактору комунального підприємства наїхав на сім легкових автомобілів та припаркований на узбіччі службовий автомобіль «ВАЗ» Ізюмського відділу поліції.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

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Аварія сталася 20 листопада о 10.55 по вулиці Гагаріна у місті Ізюм. Внаслідок ДТП ніхто з громадян не постраждав. Автомобілі отримали механічні ушкодження.

На місце події виїжджав наряд патрульної поліції Ізюмського відділу поліції. За результатом обстеження на стан алкогольного сп’яніння, водій трактору був тверезий. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі водій BMW на швидкості розтрощив 10 автомобілів. Внаслідок аварії постраждало троє людей.