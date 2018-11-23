Біля столичного метро знайшли труп чоловіка (фото)

Можлива причина смерті - серцевий напад.

У четвер, 22 листопада, в Києві біля одного з входів на станцію метро "Нивки" виявили труп чоловіка. Першими тіло помітили люди, що проходили повз.

Повідомлення про подію надійшло на лінії екстрених служб близько 23:30, повідомляє "Інформатор".

Припускають, що чоловік помер раптово, так як дана ділянка є досить жвававою навіть у пізній час і помітили його, судячи з усього, відразу. Метро ще працювало, поруч розташовані вагончики з фастфудом. За словами працівників мафів, нічого підозрілого вони не бачили і не чули. А про інцидент дізналися, коли на місці вже працювали поліція і "швидка". Людей, які викликали служби, на місці не виявилося.

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По прибуттю, медики констатували факт смерті. Документів у загиблого при собі не було, тому встановити особу поки не вдалося. На вигляд йому 35-45 років, був одягнений пристойно, при собі мав готівку. Імовірно, не бездомний.

Співробітники поліції стверджують, що причиною смерті точно є не мороз на вулиці, адже коли вони прибули на подію, тіло ще було теплим, тільки губи посиніли. Швидше за все, чоловікові раптово стало погано. Медики припускають, що це міг бути серцевий напад. Але реальна причина невідома.

На місці працювали співробітники поліції, слідчо-оперативна група та медики. Особу померлого встановить слідство. Причини смерті стануть відомі при розтині.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада, в Дніпровському районі Києва на дитячому майданчику виявили труп.