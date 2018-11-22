У Києві на дитячому майданчику знайшли труп

Чоловік лежав на лавці без ознак життя, у нього з рота йшла піна і були спущені штани.

У середу, 21 листопада, в Києві в районі Дніпровської виявили труп. Чоловік помер на лавці на території дитячого майданчика біля житлових будинків за адресою вул. Олександра Бойченка, 14.

Про це повідомляє "Інформатор".

Тіло виявили жителі прилеглого будинку. Вони викликали поліцію і швидку допомогу. Чоловік лежав на лавці без ознак життя, у нього з рота йшла піна і були спущені штани. На вигляд загиблому 35-40 років. Документів при собі він не мав, тому встановити особу поки не вдалося.

За словами співробітників поліції, виглядав він неблагополучним, але не був схожий на безхатченка. За припущеннями медиків, можливо, він помер від передозування, але попередні висновки лікарі зробили за зовнішніми ознаками. Поруч з тілом лежали тільки пачка сигарет і запальничка. На місці працювали патруль поліції, «швидка» та слідчо-оперативна група. Територію дитячого майданчика огородили. Причини смерті встановлять при розтині.

Як повідомляв УНІАН, раніше на залізничному вокзалі в Києві виявили труп чоловіка.