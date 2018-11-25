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У Дніпрі сталася масштабна пожежа (фото, відео)

12:37, 25 листопада 2018
Інциденти
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У Дніпрі сталася масштабна пожежа в кафе / фото ДСНС України в Дніпропетровській області

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України в Дніпропетровській області.

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Пожежа сталася в кафе, розташованому на другому поверсі двоповерхового будинку на вулиці Гулі Корольової. На момент прибуття рятувальників вогонь встиг знищити сауну та бенкетний зал на площі 60 квадратних метрів і пошкодити підвісну стелю, техніку та торгівельне обладнання на площі 250 кв м.

Пожежа сталася в кафе, розташованому на другому поверсі двоповерхового будинку / фото ДСНС України в Дніпропетровській області

На щастя, в результаті масштабної пожежі ніхто не загинув і не постраждав. Причину займання встановлюють правоохоронні органи.

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Теги: #Дніпро#пожежа