У Дніпрі сталася масштабна пожежа (фото, відео)

У результаті масштабної пожежі ніхто не загинув і не постраждав.

У суботу, 24 листопада, в Індустріальному районі Дніпра сталася масштабна пожежа в кафе.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України в Дніпропетровській області.

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Пожежа сталася в кафе, розташованому на другому поверсі двоповерхового будинку на вулиці Гулі Корольової. На момент прибуття рятувальників вогонь встиг знищити сауну та бенкетний зал на площі 60 квадратних метрів і пошкодити підвісну стелю, техніку та торгівельне обладнання на площі 250 кв м.

На щастя, в результаті масштабної пожежі ніхто не загинув і не постраждав. Причину займання встановлюють правоохоронні органи.