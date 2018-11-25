У Дніпрі сталася масштабна пожежа (фото, відео)
12:37, 25 листопада 2018Інциденти
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У результаті масштабної пожежі ніхто не загинув і не постраждав.
У Дніпрі сталася масштабна пожежа в кафе / фото ДСНС України в Дніпропетровській області
У суботу, 24 листопада, в Індустріальному районі Дніпра сталася масштабна пожежа в кафе.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України в Дніпропетровській області.
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Пожежа сталася в кафе, розташованому на другому поверсі двоповерхового будинку на вулиці Гулі Корольової. На момент прибуття рятувальників вогонь встиг знищити сауну та бенкетний зал на площі 60 квадратних метрів і пошкодити підвісну стелю, техніку та торгівельне обладнання на площі 250 кв м.
Пожежа сталася в кафе, розташованому на другому поверсі двоповерхового будинку / фото ДСНС України в Дніпропетровській області
На щастя, в результаті масштабної пожежі ніхто не загинув і не постраждав. Причину займання встановлюють правоохоронні органи.
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