Під Дніпром під час руху загорівся автобус з людьми (фото)

Люди самостійно покинули авто до прибуття рятувальників, ніхто не постраждав.

На трасі Харків-Сімферополь у Дніпропетровській області під час руху загорівся рейсовий автобус «Еталон», в якому їхали 10 людей.

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Як повідомляє «Магнолія ТВ», посилаючись на інформацію ДСНС, інцидент стався вдень поблизу селища Вербове.

На місце прибули рятувальники, люди самостійно покинули авто ще до їх прибуття. Загиблих та постраждалих немає.

Рятувальники ліквідували пожежу. Вогнем знищено автобус на площі 20 квадратних метрів. Причину пожежі встановлюють правоохоронні органи.

Раніше повідомлялось, що на Львівщині під час руху загорівся туристичний автобус з пасажирами.