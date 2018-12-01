У прес-центрі Оперативного командування «Південь» заявили, що військовослужбовець буде звільнений.

В Одесі затримано військовослужбовця, який застосував під час конфлікту зброю.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Оперативного командування «Південь», вночі 30 листопада військовослужбовець «через особисту недисциплінованість» скоїв хуліганські дії, а саме - після словесної перепалки з перехожими зробив кілька пострілів з пістолета в повітря.

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Зазначається, що військового затримано правоохоронними органами.

«На жаль, цей випадок ганьбить і підриває авторитет військовослужбовців у суспільстві. Особовий склад військової частини А2393 засуджує злочинні дії військовослужбовця», - заявили в командуванні.

Призначено службове розслідування. Акцентується, що за вчинене правопорушення військовослужбовця буде звільнено з лав Збройних сил України.