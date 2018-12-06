У мережі з'явилося відео смертельної стрілянини у харківському супермаркеті

Підозрілий покупець почав їсти продукти прямо в торговому залі. На касу приніс вже недоїдки і відмовився їх оплачувати.

У Харкові охоронець застрелив відвідувача. Сам він поранений ножем.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Підозрілий покупець зібрав, здавалося б, звичайний набір продуктів: сир, кефір, рибу, хліб, але почав їсти їх прямо в торговому залі. На касу приніс вже недоїдки і відмовився їх оплачувати.

Як усе відбувалося – зняли камери спостереження супермаркету. З підсобного приміщення на парковку спочатку вибігає співробітник Державної служби охорони, потім покупець, але повертає в інший бік – намагається втекти. Охоронець дістає табельний пістолет і націлився на втікача, він вистрілив 2 рази.

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Від отриманих поранень 24-річний покупець помер. Охоронець зараз з пресою не спілкується. Відомо лише, що його життю загрози немає, він під наглядом медиків.

Раніше в центрі Києва невідомий відкрив стрілянину і зник на позашляховику.