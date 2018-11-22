У центрі Києва невідомий відкрив стрілянину і втік на позашляховику - ЗМІ
16:50, 22 листопада 2018Інциденти
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У столиці оголошено план "Перехоплення".
У центрі Києва невідомий відкрив стрілянину з рушниці / фото "Інформатор"
У Києві на перехресті бульвару Лесі Українки та вулиці Івана Кудрі невідомий відкрив стрілянину і втік на позашляховику.
Про це з посиланням на власні джерела повідомляє "Обозреватель".
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Як зазначається, інцидент стався близько 13:30.
За даними джерела, стрілець - чоловік невисокого зросту, який зробив декілька пострілів із рушниці і поїхав з місця події сірим BMW-X5 на львівській реєстрації.
Наразі поліція ввела план "Перехоплення".
Окремо зазначається, що інформації про постраждалих немає.
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