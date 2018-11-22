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У центрі Києва невідомий відкрив стрілянину і втік на позашляховику - ЗМІ

16:50, 22 листопада 2018
Інциденти
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У центрі Києва невідомий відкрив стрілянину з рушниці / фото "Інформатор"

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє "Обозреватель".

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Як зазначається, інцидент стався близько 13:30.

За даними джерела, стрілець - чоловік невисокого зросту, який зробив декілька пострілів із рушниці і поїхав з місця події сірим BMW-X5 на львівській реєстрації.

Наразі поліція ввела план "Перехоплення".

Окремо зазначається, що інформації про постраждалих немає.

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Теги: #стрілянина в Києві#план Перехоплення