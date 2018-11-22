У центрі Києва невідомий відкрив стрілянину і втік на позашляховику - ЗМІ

У столиці оголошено план "Перехоплення".

У Києві на перехресті бульвару Лесі Українки та вулиці Івана Кудрі невідомий відкрив стрілянину і втік на позашляховику.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє "Обозреватель".

Читайте такожНа столичній Оболоні в авто підірвався чоловік

Як зазначається, інцидент стався близько 13:30.

За даними джерела, стрілець - чоловік невисокого зросту, який зробив декілька пострілів із рушниці і поїхав з місця події сірим BMW-X5 на львівській реєстрації.

Наразі поліція ввела план "Перехоплення".

Окремо зазначається, що інформації про постраждалих немає.