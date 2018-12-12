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У Львові наркоман катував своїх батьків електрошокером (відео)

14:38, 12 грудня 2018
Інциденти
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30-річний чоловік бив та катував батьків електрошокером / фото vzsar.ru

У Львові, на вулиці Антона Головатого, 30-річний чоловік під наркотиками зачинив своїх батьків у квартирі, бив та катував їх електрошокером.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Львівської області на свій сторінці у Facebook.

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Поліцію викликала 49-річна мати насильника. Прибувши на місце, інспектори почули крики з квартири. Жінка кричала, що син у наркотичному сп’янінні зачинив двері і відламав ключ. Поліцейські викликали загін ДСНС та медиків.

Спільними зусиллями рятувальників і патрульних двері вдалося відчинити. Поліцейські та медики оглянули дебошира, одягнули на нього кайданки та забрали на лікування.

За даними поліції, експрес-тест підтвердив наркотичне сп’яніння. Батьки жодних претензій через пошкоджені двері не мали і були вдячні за порятунок та допомогу.

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Теги: #Львів