На Тернопільщині загинув 67-річний чоловік, який підпалив себе через важке матеріальне становище.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася 22 липня у селі Загайці Шумського району.

Після інциденту чоловіка доставили з термічними опіками третього ступеня в опіковому шоці в районні лікарню, однак у реанімації він помер.

Поліцейські з’ясували, що чоловік вирішив себе підпалити через постійні докори дружини та матеріальну скруту, оскільки він не зміг знайти кошти на лікування лежачого сина, який переніс інсульт.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковані ч.1 ст. 120 ККУ - доведення до самогубства.