В Одесі гостя забила до смерті подругу під час застілля

Як повідомляє Головне управління поліції в Одеській області, до Хмельницького відділу поліції Одеси надійшло повідомлення оператора спецлінії "102" про те, що за місцем мешкання одеситки дебоширить подруга.

Для перевірки вказаної інформації оперативний черговий відділу направив на місце події наряд патрульної поліції. За вказаною адресою поліцейські виявили труп господарки з ознаками насильницької смерті.

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На місці пригоди знаходились дві подруги померлої, одна з яких перебувала у стані сильного алкогольного сп’яніння. Для проведення першочергових слідчо-оперативних дій та з’ясування обставин смерті потерпілої патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу Хмельницького відділення поліції.

"Через сильне алкогольне сп'яніння гостя з Ананьєва не усвідомлювала, що відбувається, і не змогла надати поліцейським будь-яких пояснень з приводу смерті жінки", - зазначається в повідомленні.

В ході досудового розслідування поліцейським вдалося відтворити картину подій.

Встановлено, що 52-річна непрацююча одеситка запросила до себе у гості свою знайому – 39-річну жительку Ананьєва, матір трьох дітей.

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Зустрівшись, жінки організували застілля. Розпиваючи спиртні напої, між ними виникла суперечка. Сп’яніла гостя почала погрожувати подрузі застосуванням фізичного насилля.

Злякавшись, господарка зателефонувала своїй місцевій подрузі. Доки подруга-рятувальниця викликала поліцію та поспішала на допомогу, 39-річна гостя вже завдала господині декілька ударів у голову та почала її душити.

Прибувши на місце, одеська подруга застала потерпілу ще живою. Поранена жінка встигла вказати на свою кривдницю. За висновками лікарів, жінка померла від отриманих несумісних із життям тілесних ушкоджень.

На теперішній час багатодітній матері повідомлено про підозру у вчиненні вбивства. Відносно неї застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вчинення особливо тяжкого злочину їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Слідство триває.с