У Києві біля метро "Золоті Ворота" під землю провалилася ремонтна техніка (фото)

18:05, 03 серпня 2016
Інциденти
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У столиці під час проведення ремонтних робіт біля входу до станції метро "Золоті Ворота" під землю провалилася техніка.

Ремонт біля

Про це у своєму Facebook повідомив журналіст Дмитро Костюк.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня вхід-вихід станції метро "Золоті ворота" на Золотоворітський проїзд був обмежений через проведення ремонтних робіт фахівцями ПАТ "Київенерго".

Спочатку роботи мали завершитися до 1 серпня, однак їх довелося продовжити до 7 серпня включно. 

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