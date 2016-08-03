У Києві біля метро "Золоті Ворота" під землю провалилася ремонтна техніка (фото)

Про це у своєму Facebook повідомив журналіст Дмитро Костюк.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня вхід-вихід станції метро "Золоті ворота" на Золотоворітський проїзд був обмежений через проведення ремонтних робіт фахівцями ПАТ "Київенерго".

Спочатку роботи мали завершитися до 1 серпня, однак їх довелося продовжити до 7 серпня включно.