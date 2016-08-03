У Києві біля метро "Золоті Ворота" під землю провалилася ремонтна техніка (фото)
18:05, 03 серпня 2016Інциденти
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У столиці під час проведення ремонтних робіт біля входу до станції метро "Золоті Ворота" під землю провалилася техніка.
Ремонт біля "Золотих воріт" з "пригодами" / Фото УНІАН
Про це у своєму Facebook повідомив журналіст Дмитро Костюк.
Як повідомляв УНІАН, 28 липня вхід-вихід станції метро "Золоті ворота" на Золотоворітський проїзд був обмежений через проведення ремонтних робіт фахівцями ПАТ "Київенерго".
Спочатку роботи мали завершитися до 1 серпня, однак їх довелося продовжити до 7 серпня включно.
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