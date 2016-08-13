На трасі Київ-Одеса внаслідок ДТП загинули 8 людей, у тому числі дитина
11:31, 13 серпня 2016Інциденти
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У Миколаївській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди із мікроавтобусом загинуло восьмеро людей.
Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Зазначено, що поблизу смт Криве Озеро на автошляху Київ-Одеса о 2:40 13 серпня сталося зіткнення мікроавтобусу OPEL Vivaro з вантажним автомобілем DAF-240.
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"Унаслідок дорожньо-транспортної події загинуло 8 осіб, із них 1 дитина 2008 р. н., та 1 особа постраждала, яку в тяжкому стані госпіталізовано до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.
Причина ДТП встановлюється. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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