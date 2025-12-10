Мельник зазначив, що Росія хоче, щоб Україна капітулювала, але цього ніколи не станеться.

Українська територія та її сувернітет не продаються, заявив постійний представник України в Організації Об'єднаних Націй (ООН) Андрій Мельник у відповідь на "список бажань" Кремля задля "припинення війни". Його промова опублікована в Telegram-каналі УНІАН.

"Наша територія і наш суверенітет - не продаються. Ми не на різдвяному ярмарку. Ми не на сумнозвісному Черкізовському базарі", - заявив Мельник.

Також він додав, що Росія дуже хоче, щоб Україна склала зброю та капітулювала, але, на думку Мельника, цього ніколи не станеться.

"Росія хоче, щоб Україна капітулювала, Росія хоче, щоб ми склали зброю і моя відповідь їй така: "Дырку от бублика вы получите, а не Украину"", - сказав Мельник російському постпреду Небензі.

Раніше УНІАН повідомляв, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що Донбас завжди був частиною Росії, і назвав це "історичним фактом". Він знову заявив, що Ленін "віддав" Донбас Україні. Також очільник Кремля додав, що збирається довести війну до "логічного завершення" й досягне цілей "спеціальної військової операції"".

Також ми писали, що видання Sky News зазначає, що наразі немає ознак того, що прагнення президента США Дональда Трампа покласти край війні Росії в Україні призвели до зменшення інтенсивності бойових дій на фронті. Видання припускає, що Путін не хоче миру, тому не збирається уповільнювати свою військову машину. Той факт, що після закінчення бойових дій Росія навмисно не хоче знижувати оборонні показники, а продовжить нарощувати свої збройні сили та арсенали зброї, вказує на лише перерву перед новим наступом.

