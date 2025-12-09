У неї є 5 днів, щоб внести кошти на рахунок суду.

Вищий антикорупційний суд вирішив застосувати до народної депутатки України від групи "За Майбутнє" Ганни Скороход запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3 млн 28 тисяч грн. Про це йдеться у повідомленні ВАКС у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, "підозрювана не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов'язана внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує".

Раніше слідчі судді ВАКС вже застосували запобіжні заходи до помічника народної депутатки України та до ще одного підозрюваного.

Своєю чергою, як наголосила Скороход у Facebook, засідання ВАКС розставило багато крапок над "і".

"Від звинувачень у "отриманні неправомірної вигоди" не залишилось взагалі нічого. Тепер слідство інкримінує "підбурення", з чим я все одно не згодна і продовжу висвітлювати публічно цю справу", - наголосила депутатка.

Вона додала, що подала клопотання до детектива НАБУ з вимогою надати дозвіл на оприлюднення у ЗМІ повних матеріалів досудового розслідування.

"Я публічна особа і не дозволю заплямовувати свою репутацію", - заявила Скороход.

Справа Скороход: останні новини

Як повідомляв УНІАН, Скороход була обрана до Верховної Ради в 2019 році на 93-му виборчому окрузі, що на Київщині. Спочатку в парламенті вона була членом фракції "Слуга народу", але її виключили з партії. Потім вона увійшла до групи За майбутнє.

Скороход неодноразово критикувала чинну владу.

5 грудня 2025 року у помешканні Скороход проводились обшуки. Правоохоронцями було викрито злочинну групу, яку очолювала саме Скороход.

Її підозрюють в отриманні великого хабаря. Задокументовано, як вона разом із спільниками вимагала з підприємця 250 тисяч доларів США. Скороход називала дії правоохоронці "тиском" на опозицію.

