Президент України впевнено висловився щодо цього питання.

Президент Володимир Зеленський відреагував на заклик американського лідера Дональда Трампа провести вибори в Україні. За його словами, він до цього готовий завжди.

"Я завжди готовий до виборів", - відповів глава держави газеті La Repubblica під час короткої розмови з журналістами, коли виходив з готелю у Римі, аби поїхати до Палаццо-Кіджі на зустріч з Джорджією Мелоні.

Також він прокоментував двосторонню зустріч з премʼєр-міністром Італії, наголосивши:

Відео дня

"Я довіряю їй, вона нам допоможе".

Водночас у своєму дописі в соцмережах Зеленський розповів про зустріч з Мелоні. За його словами, переговори пройшли змістовно по всіх аспектах дипломатичної ситуації.

"Цінуємо, що Італія активна в процесі пошуку дієвих ідей і визначення кроків для наближення миру. Я поінформував про роботу нашої переговорної команди, координуємо дипломатію. Дуже розраховуємо на італійську підтримку й надалі: це має значення для України", - написав президент.

Глава держави також подякував за пакет енергетичної підтримки від Італії, який містить у собі необхідне обладанння.

"Це те, що точно підтримає українські сімʼї, наших людей, дітей, життя в наших містах і громадах, які зазнають постійних російських ударів. Маємо захистити життя. Дякую, Італіє!", - додав він.

Вибори в Україні - що сказав Трамп

Як писав УНІАН, президент США Дональд Трамп заявив, що в Україні час провести вибори. За його словами, в Україні "використовують війну" нібито для того, щоб не проводити вибори.

"Вони використовують війну, щоб не проводити вибори, але я думаю, що український народ мав би мати такий вибір. І, можливо, Зеленський (президент України Володимир Зеленський, - ред.) переміг би. Я не знаю, хто б переміг. Але у них давно не було виборів. Знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія", - наголосив американський лідер.

Вас також можуть зацікавити новини: