Енергетики вимушені вимикати світло через ракетно-дронові атаки Росії.

У середу, 10 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи для обмеження споживання електроенергії.

Як повідомили в "Укренерго", причиною запровадження обмежень є наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. При цьому інформацію про кількість черг в "Укренерго" з невідомих причин не розкривали.

Водночас, як уточнили у "Харківобленерго", тривалість відключень принаймні у цьому регіоні становитиме від 2 до 4 черг.

Відео дня

Зазначається, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Українцям порадили стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у їхньому регіоні.

"Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її економно!" – зазначили в "Укренерго".

Графіки відключення світла для Києва

ДТЕК опублікував графіки вимкнень світла для Києва. У всіх чергах протягом доби, 10 грудня, у столиці будуть відключення світла від 2 до 3 разів.

Відключення світла – головні новини

Голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв повідомив, що графіки відключень електроенергії в Україні триватимуть всю зиму. За оптимістичним сценарієм їх можуть скасувати у квітні.

9 грудня в Полтавській, Сумській та Харківській областях через наслідки російських атак було запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що за три-чотири дні відчутно покращиться ситуація в енергетиці в більшій частині України. Але для нормального відновлення треба 10-12 тижнів.

Вас також можуть зацікавити новини: