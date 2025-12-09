За словами президента, наразі війна є набагато важливішим питанням.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що через постійність запитань про призначення нового керівника ОП інколи складається враження, що легше ліквідувати офіс, а не призначати туди нову людину. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав у коментарі журналістам.

Зокрема, у глави держави знову запитали про перезавантаження Офісу президента і призначення нового керівника.

"Знаєте, чесно, скажу вам відверто, на сьогодні стільки таких запитань і стільки всього, стільки таких різних пропозицій, обміну думок... Чесно, війна набагато важливіше. Тому таке відчуття, що легше, чим призначати людину, ліквідувати офіс", - наголосив Зеленський.

Призначення нового керівника Офісу президента - що відомо

Як повідомляв УНІАН, тема призначення нового керівника ОП активно обговорюється в українському суспільстві. Відомо, що 28 листопада Зеленський звільнив Андрія Єрмака з посади керівника ОП.

Вже 8 грудня президент України розкрив кандидатів на пост керівника Офісу президента.

Серед кандидатур - міністр оборони Денис Шмигаль, очільник Мінцифри Михайло Федоров, заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, заступник керівника ОП Павло Паліса і начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов тощо.

