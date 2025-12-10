США не можуть скоротити чисельність своїх військ у Європі до менше ніж 76 000 осіб, а в Південній Кореї - до 28 500 осіб.

Конгрес вживає заходів, щоб обмежити можливість Пентагону вивести війська з Європи та Південної Кореї, повідомляє Fox News.

Видання зазначає, що це зменшує занепокоєння урядів союзних країн. Закон про національну оборону на 2026 рік передбачає збереження чисельності військ у обох регіонах приблизно на поточному рівні.

В документі зазначається, що США не можуть скоротити чисельність своїх військ у Європі до менше ніж 76 000 осіб без подання оцінки та підтвердження Конгресу, що такий крок не зашкодить інтересам безпеки США або НАТО.

Відео дня

Видання поділилося, що законопроєкт встановлює обмеження на скорочення чисельності військ у Південній Кореї до рівня нижче 28 500 осіб.

У випадку рішення про скорочення Пентагон повинен буде запевнити Конгрес, що це не послабить стримуючий вплив на Північну Корею, а також підтвердити, що з союзниками проведено консультації, а також надати обґрунтування з точки зору національної безпеки та оцінку регіонального впливу.

Примітно, що законодавство також вимагає від США зберегти посаду Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі (SACEUR), найвищу військову посаду в НАТО. В законі роль має бути закріплена роль, яку традиційно виконував американський генерал.

Проект Закону про національне оборонне фінансування на наступний рік, як очікується, має надійти на стіл президента Трампа вже цього тижня.

Виведення військ США з Європи

Раніше УНІАН повідомляв, що верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі генерал Алексус Грінкевич заявив, що скорочення кількості військ США в Європі не створить додаткового навантаження на оборону континенту. Грінкевич додав, що впевнений в можливостях Європи та Канади. За його словами, в НАТО готові до будь-яких криз і непередбачених обставин. До того ж, обіцянки союзників збільшити витрати на оборону означають, що НАТО "буде більш готовим завтра" до протистояння Росії.

Також ми писали, що британський письменник, телеведучий та коментатор Джон Кампфнер вважає, що через постійну зміну позиції американського президента Дональда Трампа Європа опинилася у скрутному становищі, тому повинна самостійно протистояти загрозам з боку Росії. Кампфнер зазначив, що якщо Європа хоче пережити майбутній напад Росії, її великі гравці мають бути єдині в собі. Водночас, він додав, що США наразі залишаються рушійною силою НАТО, бо рівень готовності Європи до боротьби з агресією РФ ще не досягнутий.

Вас також можуть зацікавити новини: