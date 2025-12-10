Постпред США в НАТО зазначив, що лише переговори зможуть привести до завершення війни в Україні.

Те, що говорить як президент України Володимир Зеленський, так і кремлівський диктатор Володимир Путін, часто не повністю відображає те, що відбувається на переговорах, заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер, повідомляє Telegram-канал Donald Trump російською.

Журналістка зазначила, що як можна досягти миру в Україні, коли очільник Кремля стверджує, що Росія не буде підписувати угоду й має намір захопити ще більше українських земель, тоді як президент України Володимир Зеленський говорить, що його країна не збирається віддавати ворогу жоден клаптик своєї землі.

На це Вітакер зазначив, що Зеленський бере участь в обговоренні ймовірних варіантів, включно з гарантіями безпеки з боку США та союзників по НАТО. Він додав, що у президента України є внутрішня аудиторія, до якої він має звертатися, а також європейська, яка наразі фінансує більшу частину оборони України.

"Але те, що говорить один лідер — будь то президент Зеленський чи Володимир Путін — часто не повністю відображає те, що відбувається в кімнаті", - сказав Вітакер.

Тому, постпред США в НАТО зазначив, що поки що обговорення тривають й до того часу, поки не буде повідомлено, що вони закінчилися та були або ж продуктивними чи ні, є момент очікування.

Вітакер зазначив, що впевнений в президентові США як в миротворці, який зможе цього досягти шляхом залучення обох сторін до процесу, щоб підписати угоду та покласти кінець вбивствам.

Останні заяви Зеленського

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський відреагував на слова очільника Білого дому, що Зеленський під час першої зустрічі з Путіним сказав про бажання повернути Крим і про членство України в НАТО.

Зокрема, Зеленський зазначив, що Україна дійсно хоче в НАТО. На його думку, це справедливо. Водночас, президент України визнав, що ні США, ні ще кілька країн не бачать поки що нашу країну в Альянсі. Що стосується Криму, Зеленський не заперечив, що, можливо, й казав про це. Проте наразі він розуміє, що у України немає сил для повернення півострову.

Також ми писали, що Зеленський поділився, що Україна підтримує діалог з США, щоб знайти шляхи припнення війни, але з Росією переговорів немає. На думку Зеленського, удари по енергетиці, через які українці вимушені сидіти без світла, не свідчать про те, що Росія зацікавлена в мирному процесі.

