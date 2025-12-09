Таким чином лоукостер протестує проти підвищення авіаційного податку в аеропорту Брюссель-Шарлеруа.

Ірландський бюджетний перевізник Ryanair у вівторок, 9 грудня 2025 року, оголосив про різке скорочення своєї присутності в аеропорту Брюссель-Шарлеруа, що є другим за величиною в Бельгії. Також він вважався одним з головних хабів лоукостера в Європі.

Як повідомляється на сайті авіакомпанії, під урізання потрапили:

1 млн місць (-22%);

5 літаків, що базуються в аеропорту;

20 маршрутів із зимового розкладу рейсів у Брюсселі на 26/27 рік.

Чому Ryanair скорочує кількість рейсів до Брюсселя

Причиною таких дій в авіакомпанії назвали рішення уряду Бельгії подвоїти з 2027 року авіаційний податок до 10 євро за пасажира, що вилітає, а також пропозицію міської ради Шарлеруа запровадити з наступного року податок у розмірі 3 євро за пасажира, що подорожує з аеропорту.

Одночасно Ryanair надіслав листа прем'єр-міністру Бельгії Барту Де Веверу, а також ще низці посадовців із закликом скасувати підвищення авіаційного податку.

"Уряд Де Вевера дивним чином вирішив ще більше збільшити і без того захмарний авіаційний податок Бельгії на +100% з січня 2027 року, на додаток до +150% у липні минулого року. Ці неодноразові підвищення цього шкідливого авіаційного податку роблять Бельгію абсолютно неконкурентоспроможною порівняно з багатьма іншими країнами ЄС, такими як Швеція, Угорщина, Італія та Словаччина, де уряди скасовують авіаційні податки, щоб стимулювати рух транспорту, туризм та створення робочих місць", – заявив представник Ryanair Джейсон Макгіннес.

Крім того він попередив, що наступного року скорочення рейсів поглибляться, якщо бельгійська сторона не дослухається до вимог перевізника.

Ryanair скорочує рейси і до інших країн Європи

Як повідомляв УНІАН.Туризм, наприкінці листопада 2025 року Ryanair оголосив про скасування усіх рейсів на португальські Азорські острови.

До цього бюджетний перевізник провів кілька хвиль скорочень рейсів до Іспанії, а також обмежив свою присутність в Австрії, Німеччині та Франції.

В усіх випадках лоукостер звинувачував місцеві аеропорти та владу в занадто високих на його думку податках та зборах.

