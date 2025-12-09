Кабмін шукає шляхи перерозподілу електроенергії на користь населення.

Уряд ухвалив низку рішень для покращення ситуації із забезпеченням світла для людей. Частину споживачів відключать від критичної інфраструктури.

Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, постійні російські обстріли пошкодили обʼєкти генерації, мережі та системи передачі і зумовили складну ситуацію в енергосистемі.

"Доручили обласним військовим адміністраціям переглянути фактичні списки обʼєктів критичної інфраструктури протягом двох днів", - зазначила Свириденко.

Водночас відключення не стосуватимуться лікарень, шкіл, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу. Електропостачання цих обʼєктів залишається безперебійним.

За її словами, з переліків мають бути виключені споживачі, які не мають критичного значення для функціонування регіонів у сьогоднішніх умовах енергозабезпечення. Вивільнені обсяги електричної енергії будуть спрямовані для побутових споживачів.

Також уряд доручив обласним військовим адміністраціям (ОВА), органам місцевого самоврядування і відповідним комунальним підприємствам скоротити споживання електроенергії.

Додаткове освітлення будівель і вулиць, парків, декоративні гірлянди, вулична реклама у центрах міст не є пріоритетними у час складної ситуації в енергетиці.

"В​улиці та автомобільні дороги з підвищеною аварійністю повинні залишатися освітленими навіть в умовах економії електричної енергії. Їхній перелік мають визначити МВС спільно з Національною поліцією", - зазначила Свириденко.

Міненерго та Мінрозвитку, Держінспекції енергетичного нагляду та всі ОВА мають забезпечити повне функціонування об'єктів розподіленої генерації — газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних, дизельних, бензинових та газових генераторів.

Усі технічні проблеми, які заважають передачі електрики в мережу, мають бути усунені оперативно.

Крім того, уряд дозволив імпорт електроенергії державним компаніям та компаніям з часткою державної власності 50% і більше. Це має зменшити навантаження на енергосистему України і стабілізує навантаження у пікові години.

Відключення світла в Україні

Як писав УНІАН, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала низку рішень уряду з метою перерозподілу електроенергії на користь населення задля скорочення графіків відключень світла. Проте директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів, що це ситуацію суттєво не покращить.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російських атак зранку 9 грудня в Полтавській, Сумській та Харківській областях запроваджувалися аварійні відключення світла.

