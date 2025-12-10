Голова Меджлісу вважає, що долю Криму мають визначати лише Україна та корінний кримськотатарський народ.

Кожен світовий політик не має досконало знати географію або ж історію Криму та її корінного народу, написав голова Меджлісу Рефат Чубаров в своєму Telegram-каналі у відповідь на заяву президента США Дональда Трампа про те, що Крим "омивається чотирьма океанами".

"Я не наполягаю на тому, щоб кожен світовий політик досконало знав географію чи історію Криму та його корінного кримськотатарського народу", - зазначив Чубаров.

Водночас він вважає, що має повне право очікувати від них елементарного розуміння основ міжнародного права. Також голова Меджлісу нагадав про те, що треба неухильно дотримуватися фундаментальних принципів Статуту ООН, на яких ґрунтуються міжнародні відносини.

"Йдеться про суверенну рівність держав, неприпустимість загрози чи застосування сили, невтручання у внутрішні справи, обов’язок держав співпрацювати між собою, право народів на самовизначення, а також сумлінне виконання міжнародних зобов’язань", - додав він.

Голова Меджлісу підкреслив, що всі ці принципи спрямовані на збереження миру та безпеки, розвиток взаємної поваги й дотримання прав людини.

Тому він вважає, що на основі цих принципів долю Криму мають право визначати лише два суб’єкти — Українська держава та корінний кримськотатарський народ.

"Спроби інших диктувати Україні та кримськотатарському народу, яким має бути майбутнє Криму, просто не доречні", - заявив Чубаров.

Інші заяви Трампа про Україну

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп заявив, що нібито розуміння того, що Україна не вступить до НАТО, було вже давно й задовго до Путіна. При цьому, Трамп заявив, що нібито на першій зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним президент України Володимир Зеленський заявив про бажання вступу до НАТО та повернення Криму. При цьому, за словами очільника Білого дому, Зеленський сказав це Путіну не дуже люб'язно.

Також ми писали, що президент України визнав, що, можливо, й казав про НАТО та Крим на першій зустрічі з Путіним, оскільки як тоді, так і зараз вважає, що був правий. За словами Зеленського, Україна дійсно хоче вступити до НАТО. Що стосується повернення Криму, то український лідер розуміє, що наразі на це у країни немає сил. Президент України додав, що готовий це підтвердити і на останній зустрічі з Путіним.

