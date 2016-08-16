У Львові вночі підірвали банкомат (фото)
10:26, 16 серпня 2016Інциденти
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В ніч на вівторок підірвали банкомат на вулиці Чупринки.
У Львові підірвали банкомат / facebook.com/groups/govarta1
У вівторок о 03:40 на вулиці Чупринки, 36 у Львові двоє невідомих підірвали банкомат. Про це повідомляють користувачі на сторінці "Варта 1".
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Зловмисники були одягнені у балаклави, чорний одяг, на одному з них була біла кепка. Вони побігли в бік вулиці Сахарова по трамвайній лінії.
У Львові підірвали банкомат / facebook.com/groups/govarta1
"При виявленні схожих осіб, або хто бачив дану ситуацію, терміново телефонувати 102", - йдеться у повідомленні.
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