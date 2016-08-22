Очевидці розповіли подробиці побиття "мами" Вєрки Сердючки

Інна з 18-річною донькою Яною вирушила на Сорочинський ярмарок попіарити свій заклад і поторгувати, а заодно довелося й побитися, передає "КП в Україні".

"Я бачила, що їхній намет оточили десять-дванадцять осіб "циганської зовнішності": в основному жінки і діти, але були й чоловіки, - розповіла очевидиця. – Раптом там почався шум, крик. Як я зрозуміла, господарі (Інна була з донькою та подругою - Ред.) запідозрили, що у них щось хочуть вкрасти і зробили зауваження. Ну, і почалося: штовханина, взаємні образи... А потім взагалі цигани почали їх бити кулаками в обличчя. Сильно дісталося доньці Інни (кажуть, у неї сильний забій щелепи). Але мама її закривала, як могла! Я почала кричати – і туди підскочили люди, стали розтягувати. Хтось викликав поліцію, швидку, а цигани розбіглися".

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У поліції Полтавської області підтвердили, що цей факт був: "Інна Білоконь написала заяву про побої особами ромської національності. Відкрито кримінальне провадження".

Сама Інна відмовилася коментувати подію: "Вибачте, я погано почуваюся". Все обличчя й тіло артистки – в синцях.

Андрій Данилко теж не захотів обговорювати цю тему.