Поліцейські вилучили у 26-річного тернополянина пістолет, яким він погрожував своєму батькові.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, учора близько 20 год до правоохоронців надійшов виклик від громадянина про те, що у нього з 26-річним сином виник конфлікт і потрібна допомога інспекторів.

Прибувши за вказаною адресою, патрульні вилучили у молодого чоловіка пістолет та 4 набої.

Інспектори викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування усіх обставин.