Поліцейські вилучили у 26-річного тернополянина пістолет, яким він погрожував своєму батькові
13:44, 26 серпня 2016Інциденти
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Поліцейські вилучили у 26-річного тернополянина пістолет, яким він погрожував своєму батькові.
УНІАН
Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, учора близько 20 год до правоохоронців надійшов виклик від громадянина про те, що у нього з 26-річним сином виник конфлікт і потрібна допомога інспекторів.
Прибувши за вказаною адресою, патрульні вилучили у молодого чоловіка пістолет та 4 набої.
Інспектори викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування усіх обставин.
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