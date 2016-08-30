Львівський холодокомбінат не пов'язує підрив свого "Гелендвагена" з діяльністю підприємства

Як передає кореспондент УНІАН, голова правління ВАТ «Львівський холодокомбінат» Олег Манохін сьогодні під час прес–конференції заявив, що не пов'язує підрив службового автомобіля підприємства, в якому перебували працівники охорони, з діяльністю підприємства.

«За останні роки не було питань ні з боку податкової, ні з боку банків, ні з боку співробітників. Не можна це пов'язувати і з конкуренцією», - зазначив він.

Водночас, Манохін утримався від коментарів з чим може бути пов'язаний підрив автомобіля, посилаючись на те, що ведеться слідство і «відповідь повинні дати правоохоронні органи».

За його словами, комбінат продовжує працювати у звичному режимі, керівництво займається організацією поховання трьох працівників, які загинули внаслідок вибуху іномарки.

Як стало відомо УНІАН з поінформованих джерел у правоохоронних органах, автомобіль підірвали за два кілометри від села Старе Село в яке часто заїжджав голова спостережної ради комбінату. На місці вибуху утворилася воронка діаметром понад 4 метри. На місці події було виявлено понад 100 гільз, два ріжка до АКМ.

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На місці загинули охоронці віком 24, 23, 34 років, мешканці Львівщини. Ще один, 24-річний охоронець, уродженець Волинської області, дістав тілесні ушкодження, загрози його життю немає.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня в Львівській області біля села Старе Село у Пустомитівському районі на вибуховому пристрої, який був закладений під дорожнє покриття і приведений в дію дистанційно, підірвався позашляховик Mercedes G-класу, який належав ВАТ "Львівський холодокомбінат". Після вибуху автомобіль обстріляли з автоматичної зброї. Загинули троє чоловіків – охоронці керівника підприємства. Ще один пасажир автомобіля, також охоронець, дістав поранення та був госпіталізований.

Відкрито кримінальне провадження за п.1 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Директор Департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко на своїй сторінці у Facebook написав, що вибух позашляховика може бути пов’язаний з кримінальною боротьбою за вплив у регіоні. За його інформацією, голова спостережної ради ВАТ "Львівський холодокомбінат" Богдан Копитко є особою, "доволі відомою у вузьких кримінальних колах" Львівщини.