МВС пов’язує вибух авто під Львовом з боротьбою за кримінальний вплив у регіоні

Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор Департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

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«Позашляховик "Мерседес" підірваний та обстріляний з автоматичної зброї сьогодні зранку у Пустомитівському районі Львівської області, внаслідок чого загинули троє осіб, належав ВАТ "Львівський холодокомбінат". Голова спостережної ради якого Богдан Копитко є особою доволі відомою у вузьких кримінальних колах Львівщини», - повідомив Шевченко.

«За даними Департаменту карного розшуку Національної поліції України, скоріш за все, мова йде про кримінальну боротьбу за вплив між організованими злочинними групами у регіоні», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 серпня, у передмісті Львова внаслідок вибуху позашляховика Mercedes загинуло троє осіб, ще одну госпіталізовано. За попередніми даними, зауважили в поліції, спрацював вибуховий пристрій. Крім того, після вибуху автомобіль обстріляли з автоматичної зброї.

Джерела в правоохоронних органах повідомляли, що автомобіль належить одному з львівських підприємств, яке займається виробництвом морозива та заморожених напівфабрикатів.