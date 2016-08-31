Біля Слов'янська загинули дві жінки в результаті зіткнення мікроавтобусів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інформація про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі між містами Слов'янськ та Краматорськ надійшла сьогодні о 12.14.

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На місці події було встановлено, що зіткнулися два автомобіля Volkswagen Transporter і ГАЗель, в кабіні автомобіля ГАЗель був заблокований чоловік 1994 р. Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць розрізали петлі дверей автомобіля, розтиснули капот з водійським сидінням і витягли постраждалого, передавши його працівникам швидкої медичної допомоги.

«У результаті події загинули дві жінки 1994 р. і 1985 р. н., постраждав чоловік 1994 р., анкетні дані другого потерпілого встановлюються», - йдеться в повідомленні.