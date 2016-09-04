Поліція затримала чотирьох осіб, причетних до захоплення підприємства на Київщині

Про це повідомили у Департаменті комунікації Національної поліції України.

За даними поліції, молодики міцної статури намагалися захопити підприємство, однак отримали опір від співробітників приватної охоронної структури. Між конфліктуючими сторонами виникла стрілянина, внаслідок якої одна особа загинула, ще одна - була травмована.

Читайте такожПід час спроби захоплення підприємства на Київщині загинула людина – поліція«На місце події прибули група швидкого реагування та слідчо-оперативна група поліції, які затримали чотирьох осіб, причетних до нападу», - йдеться у повідомленні.

Зараз встановлюються особи потерпілих та всі обставини для надання правової кваліфікації події.