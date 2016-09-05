На Одещині сталася масова бійка зі стріляниною через врожай соняшнику (фото)

Як повідомила виконуюча обов'язки заступника начальника відділу комунікацій Головного управління Національної поліції в області Анастасія Якубенко, 4 вересня в поліцію надійшло повідомлення про масову бійку в селі Пиріжна. За її словами, конфлікт стався між орендарями землі.

"Є місцеві жителі, які мають право на цей урожай, а також – людина, яка займається орендою земель у районі. Між ними стався конфлікт щодо того, хто має право на врожай", - зазначила Якубенко. За її даними, з обох сторін була приблизно однакова кількість людей.

"Одну сторону конфлікту представляли місцеві жителі, іншу – охоронне агентство. На місце події виїхали співробітники поліції, але в той момент співробітників охоронного агентства вже не було – вони виїхали", - зазначила Якубенко.

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За її словами, в результаті зіткнень постраждали 4 місцевих жителя, які звернулися за допомогою до медичного закладу.

Вона додала, що в даний час конфлікт врегульовано, на місці залишаються 12 поліцейських та близько 20 місцевих жителів.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство). Розпочато розслідування.

Як повідомив УНІАН один з очевидців конфлікту, під час бійки були застосовані камені, банки, начинені цвяхами, тощо

У свою чергу, як повідомляє місцеве видання "Траса Е-95", конфлікт розгорівся через врожай соняшнику, вирощеного ТОВ "Пиріжнянське" на 500-гектарному полі.

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Селяни вивели в поле комбайн для збирання врожаю, але машину спробували захопити невідомі.

Зав'язалася бійка із застосуванням вибухових речовин і вогнепальної зброї.

"Це були молодики спортивної статури, які кидали у людей вибухові пакети, стріляли і погрожували. Кодимську поліцію довелося викликати через Київ, у них ніяк не виходило приїхати до нас", - нарікають мешканці села.

Коли наряд поліції нарешті прибув, то він встав між конфліктуючими сторонами.

Однак пиріжнянці скаржаться, що служителі порядку не вживали ніяких заходів для їх захисту.

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Пізніше на місце прибули одеські правоохоронці, які й загасили конфлікт.

"Нападники сіли у 13 автомобілів і поїхали. Однак люди кажуть, що вони не покинули район", - повідомляє "Траса Е-95".

Обидві сторони мають озброєних охоронців.

Як зазначає видання, земельний конфлікт у Пиріжній триває вже 3 роки. Селяни заявляють, що рейдери не дають їм спокійно працювати.