Для збиття цілей він використовує ракети класу "повітря-повітря" Р-73.

У мережу виклали відео з українським "кукурудзником", переобладннаний під винищувач БПЛА. На нього звернули увагу у Defense Express.

Йдеться про сільськогосподарський турбогвинтовий літак Z-137 Agro Turbo чехословацького виробництва, який обладнали ракетами класу "повітря-повітря" Р-73, призначеними для радянських МіГ-29 та Су-27.

Завдяки цим ракетам літак може збивати не тільки розвідувальні БПЛА, але й "Шахеди" та крилаті ракети. Йому буде важко наздогнати ракету через те, що її швидкість набагато більша, але теоретично ціль можна атакувати на зустрічних курсах.

За даними Defense Express, Agro Turbo має швидкість у 285 км/год, а максимальна висота польоту становить 5500 м. Максимальна дальність літака знаходиться на рівні 641 км, тоді як максимальна злітна вага становить 2500 кг.

Ці машини давно зняли з виробництва. За словами фахівців, зараз у світі нараховується не більше кількох десятків таких літаків.

Ерзац-винищувачі російсько-української війни

Це далеко не перша спроба перетворити цивільний літак на ерзац-винищувач. Раніше Україна почала використовувати для знищення російських дронів старий радянський спортивно-тренувальний літак Як-52.

Для знищення БПЛА використовується особиста зброя: тобто фактично йдеться про використання тактики Першої світової війни. Незважаючи на це, її ефективність виявилась доволі високою.

Російською відповіддю став модернізований Як-52Б2, озброєний напівавтоматичним карабіном 12-го калібру. Окрім цього його оснастили РЛС кругового огляду, яка може працювати як у режимі "повітря-повітря", так і у режимі "повітря-земля".

