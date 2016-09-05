Нардеп Ланьо постраждав у ДТП на Львівщині

22:36, 05 вересня 2016
Інциденти
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У ДТП біля села Тухолька Львівської області постраждали і були госпіталізовані чотири особи, в тому числі народний депутат Михайло Ланьо.

mukachevo.net

Про це повідломляє Mukachevo.net.

Зіткнулося 2 автомобілі Mercedes, в одному з яких їхав народний депутат Михайло Ланьо (екс-нардеп від Партії регіонів, наразі є членом депутатської групи «Відродження»), а також автомобіль Daewoo.

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"ДТП сталася близько 15:20. У ній загалом постраждало 4 особи (серед яких іноземець), пошкоджено 4 автомобілі. Нардепа госпіталізували в Мукачівську центральну районну лікарню. Інших постраждалих – до місцевої львівської лікарні", - повідомляє видання.

mukachevo.net

Раніше УНІАН повідомляв, що на проспекті Визволителів у Дніпровському районі столиці сталося масштабне ДТП. Нетверезий водій Seat Cordoba віком приблизно 50 років врізався у відбійник на проспекті і зніс 30 метрів огорожі.

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