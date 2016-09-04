У Києві нетверезий водій зніс 30 метрів відбійника на дорозі і побився з поліцією (фото)

На проспекті Визволителів у Дніпровському районі столиці сталося масштабне ДТП. Про це повідомив кореспондент Segodnya.ua з місця подій.

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За словами журналіста, нетверезий водій Seat Cordoba віком приблизно 50 років врізався у відбійник на проспекті і зніс 30 метрів огорожі.

Чоловік за кермом дивом не постраждав. Пізніше він намагався втекти з місця аварії, бився з поліцією і відмовився від тесту на вживання алкоголю.

На місці працювали два поліцейських патруля.