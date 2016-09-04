У Києві нетверезий водій зніс 30 метрів відбійника на дорозі і побився з поліцією (фото)

03:55, 04 вересня 2016
Інциденти
3414 0

Винуватець ДТП відмовився від тесту на відсоток алкоголю в крові і намагався втекти з місця події.

Сегодня

На проспекті Визволителів у Дніпровському районі столиці сталося масштабне ДТП. Про це повідомив кореспондент Segodnya.ua з місця подій.

Читайте такожСмертельний наїзд вантажівки на групу велосипедистів під Києвом: прокуратура відкрила справу

За словами журналіста, нетверезий водій Seat Cordoba віком приблизно 50 років врізався у відбійник на проспекті і зніс 30 метрів огорожі.

Сегодня

Чоловік за кермом дивом не постраждав. Пізніше він намагався втекти з місця аварії, бився з поліцією і відмовився від тесту на вживання алкоголю.

На місці працювали два поліцейських патруля.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter