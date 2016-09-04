У Києві нетверезий водій зніс 30 метрів відбійника на дорозі і побився з поліцією (фото)
03:55, 04 вересня 2016Інциденти
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Винуватець ДТП відмовився від тесту на відсоток алкоголю в крові і намагався втекти з місця події.
При зіткненні водій не постраждав / "Сегодня"
На проспекті Визволителів у Дніпровському районі столиці сталося масштабне ДТП. Про це повідомив кореспондент Segodnya.ua з місця подій.
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За словами журналіста, нетверезий водій Seat Cordoba віком приблизно 50 років врізався у відбійник на проспекті і зніс 30 метрів огорожі.
Машина знесла близько 30 метрів огорожі / "Сегодня"
Чоловік за кермом дивом не постраждав. Пізніше він намагався втекти з місця аварії, бився з поліцією і відмовився від тесту на вживання алкоголю.
На місці працювали два поліцейських патруля.
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