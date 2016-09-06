Поліція Львівщини не підтверджує інформацію про те, що нардеп Ланьо постраждав у потрійному ДТП

Поліція Львівщини заперечує інформацію про те, що 5 вересня під час потрійного зіткнення автомобілів у Сколівському районі постраждав народний депутат від партії «Відродження» Михайло Ланьо.

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Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталася 5 вересня близько 15.30 у селі Тухолька Сколівського району.

40-річний житель Закарпатської області, керуючи автомобілем Mercedes Benz 220 і рухаючись в напрямку Києва, не впорався з керуванням та перетнувши суцільну смугу виїхав на зустрічну смугу руху де скоїв зіткнення із позашляховиком Mercedes Benz GL 250 під керуванням 67-річного громадянина Німеччини та автомобілем «Деу Ланос», за кермом якого перебував 31-річний житель Волинської області.

Внаслідок ДТП отримали травми різного ступеню важкості і були доставлені у Сколівську районну лікарню водії всіх трьох транспортних засобів, а також двоє пасажирів – жителі Закарпатської та Волинської областей.

При цьому у ГУ НП у Львівській області не підтвердили інформацію, поширену у деяких ЗМІ про те, що у ДТП постраждав народний депутат України Михайло Ланьо.

Кореспонденту УНІАН заявили, що у дорожньо-транспортній пригоді, зокрема, постраждав 51-річний однофамілець депутата Ланьо, житель міста Мукачеве.

Всі транспортні засоби, які стали учасниками ДТП, зазнали технічних ушкоджень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, - карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років).

Водночас, як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, автомобілем Mercedes Benz 220 керував 40-річний житель одного із сіл Закарпатської області, внаслідок ДТП постраждав пасажир даного автомобіля – 51-річний житель міста Мукачеве Володимир Ланьо, який був доставлений до Сколівської районної лікарні.

Як повідомляють закарпатські ЗМІ, аварія сталася близько 15:20 години неподалік с. Тухолька Львівської області. За попередньою інформацією, зіткнулося 2 автомобілі Mercedes, в одному з яких їхав народний депутат Михайло Ланьо (екс-нардеп від Партії регіонів, наразі є членом депутатської групи «Відродження»), а також Daewoo. ДТП сталася близько 15:20. У ній загалом постраждало 4 особи (серед яких іноземець), пошкоджено 4 автомобілі. Нардепа госпіталізували в Мукачівську ЦРЛ. Інших постраждалих – до місцевої львівської лікарні.