В Одесі невідомі захопили готель із заручниками - ЗМІ (фото)

Про це повідомляє видання 048.ua.

"В даний момент в Банному провулку на 9 ст. Великого Фонтану спостерігається велике скупчення поліції. У поліції нам підтвердили, що проводиться спецоперація. На місце події направлені патрульні і спецназ ГУ", - пише видання.

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За попередньою інформацією, близько десятої години вечора в готель Villa le Premier в районі 9-ї станції Великого Фонтану увірвалася група невідомих.

Нападники забарикадувалися всередині будівлі і утримують заручників.

Як зазначила виданню 048.ua громадський активіст Кіра Скай, відбувається перерозподіл влади в готелі.

"Перестрілка тривала протягом 15 хвилин між двома охоронними фірмами, одна з яких "Олімп-Юг" , - зазначила Скай.

Ближче до опівночі будівлю Villa le Premier на 9-й станції Великого Фонтану було розблоковано, на місці події працюють слідчі поліції.

За попередніми даними, загиблих під час захоплення немає, зазначає видання.

Правоохоронці поки не коментують, як звільняли заручників.

Начальник кримінальної поліції ГУ НП Вадим Могила повідомив, що на даний час затримано близько 20 осіб, пише Думская. Серед них є постраждалі, яким надається необхідна медична допомога. Постраждалі - охоронці, з мешканців ніхто не постраждав.