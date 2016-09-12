"Викрадена" з власного автомобіля пара повернулася додому, інцидент відмовляється коментувати - поліція

Про це виданню "Страна" повідомив спікер Нацполіції Київської області Микола Жукович.

"Сьогодні вранці пара повернулася додому. Ніяких коментарів з приводу інциденту вони поки що не дають. Якщо не звернуться до Нацполіції, то нам доведеться закрити кримінальне провадження, яке було відкрито раніше", - прокоментував Жукович.

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За його словами, відео, на якому пару силою витягують з авто, ще не означає факт реального викрадення.

Як повідомляв УНІАН, на Софіївській Борщагівці були викрадені чоловік і жінка. Кілька невідомих чоловіків спочатку побили водія, а потім силоміць витягли з авто його супутницю.