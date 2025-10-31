На зустрічі заборонені мобільні телефони.

У Мадриді 4 листопада відбудеться закритий саміт представників 35 країн "Коаліції охочих", на якому обговорюватимуть подальшу допомогу Україні.

Як пише El Mundo, зустріч організовано в умовах максимальної секретності.

"Учасників попередили, що мобільні телефони заборонені (їх потрібно буде здати в спеціальне місце), а також просять не розголошувати інформацію про зустріч на публічних платформах або в соціальних мережах", - пише видання.

Зазначається, що саміт розпочнеться о 9 ранку і закінчиться після 15:30, з двома блоками обговорень про надання допомоги Києву.

У першому блоці учасники обговорять, як задовольнити нагальні фінансові потреби України, зокрема пов'язані з її військовими та оборонними зусиллями, а також про те, як координувати ініціативи, спрямовані на посилення тиску на Росію. Серед іншого, планується визначити пріоритети допомоги, і досягти угод.

У другому блоці сторони намагатимуться виробити загальний підхід до гарантій безпеки для України, та обміняються думками з приводу поточних дискусій, що стосуються гарантій безпеки для України, приділивши особливу увагу правовим, політичним і дипломатичним аспектам, а також можливому внеску Коаліції бажаючих у стримування майбутніх агресивних дій з боку Росії.

Попередня зустріч Коаліції охочих - заяви

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер анонсував намір його країни прискорити виробництво ракет для зміцнення українських сил протиповітряної оборони. Зокрема, йдеться про понад 5 тисяч легких багатоцільових ракет.

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що Франція "найближчими днями доставить додаткові ракети Aster". Ще буде організовано нові програми з підготовки українських військових і будуть направлені нові літаки "Міраж".

