Ці російські засоби перешкоджали здійснювати далекобійні удари в глиб території Росії.

Сили спеціальних операцій знищили новітній зенітно-ракетний комплекс "БУК-М3" та уразили радіолокаційну станцію "НЕБО-У" у Ростовській області Росії. Про це повідомляють Сили спеціальних операцій ЗСУ у Telegram.

Зокрема, у ніч на 28 вересня Сили спеціальних операцій України у взаємодії з повстанським рухом в РФ "Черная Искра" провели спеціальні заходи в результаті чого було виведено з ладу два критичні елементи системи ППО ворога.

"У Ростовській області на металобрухт перетворилися зенітно-ракетний комплекс "БУК-М3" та радіолокаційна станція раннього виявлення "НЕБО-У", - сказано у повідомленні.

Як відзначили українські військові, вартість кожного з комплексів вимірюється кількома сотнями мільйонів доларів.

Відомо, що "БУК-М3" здатний уражати цілі на відстані до 80 км, а "НЕБО-У" виявляти винищувачі на відстані до 400 км.

"Обидві системи становили велику загрозу для роботи бойові авіації України у прифронтовій зоні та перешкоджали українським "deep strike" ударам, але конкретно ці комплекси – більше не будуть", - сказано у повідомленні.

Інші удари по цілях РФ

Як повідомляв УНІАН, вартість ЗРК "БУК-М3" приблизно становить 45 мільйонів доларів. Нещодавно на Курському напрямку було знищено склад боєприпасів та ворожі укриття.

У тимчасово окупованому Криму Сили оборони України уразили російський десантний катер та три радіолокаційні станції (РЛС).

