Комісія не виключає можливості подачі позову до суду через заборону імпорту українських товарів.

Європейська комісія може подати до суду позов щодо трьох країн, які зберігають односторонню заборону на імпорт українських товарів. Польща, Угорщина та Словаччина відкрито ігнорують спроби відновити торговельні відносини у зв'язку з набуттям чинності нової торговельної угоди з Києвом.

Видання Politico пише, що заборони, які стосуються українського зерна та інших сільськогосподарських продуктів, порушують правила єдиного ринку ЄС, що забороняють національні торговельні бар'єри. Столиці трьох країн фактично кинули виклик Брюсселю, пропонуючи йому віддати пріоритет Києву перед членами ЄС для дотримання торговельної угоди.

"Ми не бачимо жодних підстав для збереження цих національних заходів", - заявив заступник прес-секретаря Комісії Олоф Гілл.

В електронному листі Гілл повідомив, що виконавча влада ЄС "посилить контакти" з країнами-противниками. На запитання про те, чи вдасться Комісія до процедури розгляду порушення правил, Гілл відповів:

Усі варіанти знаходяться на столі.

Брюссель не поспішав вживати заходів з моменту введення заборон 2023 року, сподіваючись, що оновлена торговельна угода зробить їх непотрібними. Офіційні особи, знайомі з ходом переговорів, кажуть, що тут також відіграє роль політика. Подання позову проти Польщі може ускладнити відносини з урядом Дональда Туска, а виділення Угорщини та Словаччини виглядатиме як подвійні стандарти.

Міністерство сільського господарства Польщі повідомило Politico, що обмеження уряду "не скасовуються автоматично" відповідно до нової угоди з ЄС і залишаються чинними.

Аналогічним чином, Будапешт збереже свій захист на національному рівні, заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, звинувативши Брюссель у "пріоритетній увазі до українських інтересів".

Його словацький колега Річард Такач назвав заходи захисту, передбачені новою угодою, "недостатньо сильними" для захисту місцевих виробників, натякнувши, що Братислава наслідуватиме приклад Будапешта.

Оновлена угода Євросоюзу з Україною замінює тимчасову лібералізацію торгівлі, запроваджену після повномасштабного вторгнення Росії 2022 року, забезпечуючи більш стабільні умови для українського експорту і додаючи заходи захисту для європейських фермерів.

Безмитні квоти на продукцію з України - головні новини

ЄС суттєво збільшує безмитні квоти на частину продукції українських аграріїв. Найбільше ліміт розширили на мед, цукор, сухе знежирене молоко та яйця, а на деякі товари квоти скасували.

У Державній митній службі України нагадали, що підписана домовленість з ЄС набуває чинності з 29 жовтня.

