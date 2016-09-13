У ДТП за участю начальника охорони Кадирова розбився екс-глава російського спецназу
У Чеченській Республіці в ДТП з участю начальника особистої охорони глави Чечні Рамзана Кадирова Абузайда Вісмурадова загинув спецназівець, колишній командир спецгрупи "Альфа" Юрій Торшин.
Мотоцикл, що їхав дорогою, з невстановленої причини перекинувся, а Торшин, що слідував за ним на триколісному мотоциклі Harley-Davidson, спробував маневрувати, але не впорався з керуванням, передає Российская газета.
Крім того, разом з начальником охорони глави Чечні постраждав спортсмен бійцівського клубу "Ахмат", багаторазовий чемпіон світу Магомед Бібулатов.
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Раніше повідомлялося, що в Москві внаслідок лобового зіткнення загинув водій Путіна. Зазначається, що водій Mercedes їхав по виділеній смузі, не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу, де і зіткнувся лоб в лоб з BMW. За кермом BMW був водій Путіна.
Самого глави Кремля, як повідомили російські ЗМІ, в цей момент в машині не було.
У Чечні в результаті ДТП постраждав начальник особистої охорони Кадирова і боєць клубу "Ахмат" Інцидент стався в Наурском районі республіки Напередодні, у другій половині дня в Наурском районі Чеченської Республіки сталося ДТП, в якому постраждав начальник охорони в. о. глави Чечні Рамзана Кадирова, полковник поліції, командир СОБР "Терек" ГУ МВС по ПКФО Абузайд Вісмурадов, також відомий як "Патріот". Очевидці повідомляють, що Вісмурадов перебував за кермом триколісного мотоцикла. Разом з Висмурадовым також постраждав спортсмен бійцівського клубу "Ахмат", багаторазовий чемпіон світу за версією різних бійцівських організацій Магомед Бибулатов. Про стан потерпілих поки невідомо. У мережі з'явилася фотографія Бибулатова, якому 4 жовтня належить захист титулу в Грозному. http://kavpolit.com/articles/v_chechne_v_rezultate_dtp_postradal_nachalnik_lich-28147/