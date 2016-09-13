У ДТП за участю начальника охорони Кадирова розбився екс-глава російського спецназу

Мотоцикл, що їхав дорогою, з невстановленої причини перекинувся, а Торшин, що слідував за ним на триколісному мотоциклі Harley-Davidson, спробував маневрувати, але не впорався з керуванням, передає Российская газета.

Крім того, разом з начальником охорони глави Чечні постраждав спортсмен бійцівського клубу "Ахмат", багаторазовий чемпіон світу Магомед Бібулатов.

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Раніше повідомлялося, що в Москві внаслідок лобового зіткнення загинув водій Путіна. Зазначається, що водій Mercedes їхав по виділеній смузі, не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу, де і зіткнувся лоб в лоб з BMW. За кермом BMW був водій Путіна.

Самого глави Кремля, як повідомили російські ЗМІ, в цей момент в машині не було.