The Daily Mail: Загибель водія Путіна у ДТП в Москві - попередження для президента РФ (фото, відео)

Про це повідомляє The Daily Mail.

Зазначається, що за кермом президентського автомобіля був найкращий водій Путіна. А це у свою чергу, за повідомленням ЗМІ, дає підстави вважати, що це був замах на самого президента РФ "агентами іноземної розвідки".

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У свою чергу The Millennium Report повідомляє, що це було "послання" Путіну.

"Таке "зухвале" послання президенту Путіну може бути погоджено лише з внутрішньою групою іноземних спецслужб, у яких є свої довірені особи в Москві. Москва настільки велика, що агенти можуть самі запланувати і здійснити напад прямо в місті", - йдеться у матеріалі.

Раніше повідомлялося, що у Москві внаслідок лобового зіткнення загинув водій Путіна.

Зазначається, що водій Mercedes їхав виділеною смугою, не впорався з керуванням й вилетів на зустрічну смугу, де й зіткнувся лоб у лоб з BMW. За кермом BMW перебував водій Путіна. Самого глави Кремля, як повідомили російські ЗМІ, у цей момент в машині не було.